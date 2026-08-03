Росіяни на Херсонщині повністю зруйнували храм, який побудували триста років тому без жодного цвяха

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Олександр Алчієв / Facebook

У Бериславі на Херсонщині внаслідок російського удару згоріла Свято-Введенська церква — її побудували у 1726 році без жодного металевого цвяха. Пожежа сталася через удар безпілотника.

Про це пише «Мост».

Храм залишався однією з небагатьох памʼяток архітектури на деокупованій частині Херсонської області, яка не зазнала серйозних пошкоджень від російських обстрілів. Удар також підтвердив у фейсбуці начальник Бериславської міської військової адміністрації Олександр Алчієв.

Що відомо про Свято-Введенську церкву

Церкву звели із дуба, а конструкції скріплювали деревʼяними шпонками. Це був рідкісний зразок середньонаддніпрянської архітектурної школи та приклад запорозького церковного зодчества.

У 1785 році полтавські козаки перевезли храм Дніпром у розібраному вигляді з селища Переволочна Полтавської губернії (наразі це місце біля міста Верхньодніпровськ Дніпропетровської області) до фортеці Кизикермен, яка пізніше отримала назву Берислав.

Спершу церква стояла у центрі Берислава, пізніше її перенесли на околицю.

З початку повномасштабного російського вторгнення у 2022 році настоятель церкви отець Олександр Михайленко співпрацював з росіянами, а після деокупації лівобережжя Херсонщини втік разом із російськими військами.