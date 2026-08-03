Правоохоронці викрили заступника голови Хмельницької ОВА, якого підозрюють у хабарях за ремонт доріг

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СБУ та Офіс генпрокурора викрили заступника голови Хмельницької ОВА. Його підозрюють в отриманні хабарів за ремонт міжобласних автомагістралей.

Про це пише СБУ.

За даними слідства, посадовець за 5% відкату гарантував контракт із дорожньо-будівельною компанією та виділення бюджетних коштів на ремонтні роботи. До цієї схеми він також залучив керівника профільної держустанови.

Слідчим вдалося задокументувати домовленості посадовця та підрядника на 1,1 млн грн і поетапну передачу цього хабаря протягом червня. Учасникам цієї схеми оголосили підозри у хабарі, який отримала службова особа, та у пропозиції цього хабаря відповідно.

Підозрюваним загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.