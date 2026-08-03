Румунія почала закуповувати електроенергію з України — так хочуть покрити дефіцит через пересихання Дунаю

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Getty Images / «Бабель»

Румунська компанія Nuclearelectrica почала закуповувати електроенергію з України через посередництво молдовської компанії Energocom. Її використають, щоб покрити дефіцит внаслідок зупинки першого енергоблока на АЕС «Чернаводе».

Про це румунська компанія написала на сторінці у фейсбуку.

У заяві сказано, що у 2023 році компанії підписали меморандумом про взаєморозуміння. Документ передбачає підтримку енергетичної стійкості між двома компаніями, а відтак — між Румунією та Молдовою.

У Румунії ускладнилася енергетична ситуація через пересихання на річці Дунай. Тому військові підірвали скелю, розташовану на Дунаю, щоб зберегти в робочому стані один з реакторів АЕС у місті Чернаводе. Воду мають перенаправити до рукава Старий Дунай, звідки живиться станція «Чернаводе». Операцію румунські військові розпочали 2 серпня. Вони кількома заходами підривали скелю Пиржоая в районі рукава Бала.