Румунія почала закуповувати електроенергію з України — так хочуть покрити дефіцит через пересихання Дунаю
- Автор:
- Христина Піцуряк
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Getty Images / «Бабель»
Румунська компанія Nuclearelectrica почала закуповувати електроенергію з України через посередництво молдовської компанії Energocom. Її використають, щоб покрити дефіцит внаслідок зупинки першого енергоблока на АЕС «Чернаводе».
Про це румунська компанія написала на сторінці у фейсбуку.
У заяві сказано, що у 2023 році компанії підписали меморандумом про взаєморозуміння. Документ передбачає підтримку енергетичної стійкості між двома компаніями, а відтак — між Румунією та Молдовою.
У Румунії ускладнилася енергетична ситуація через пересихання на річці Дунай. Тому військові підірвали скелю, розташовану на Дунаю, щоб зберегти в робочому стані один з реакторів АЕС у місті Чернаводе. Воду мають перенаправити до рукава Старий Дунай, звідки живиться станція «Чернаводе». Операцію румунські військові розпочали 2 серпня. Вони кількома заходами підривали скелю Пиржоая в районі рукава Бала.
- «Чернаводе» — єдина АЕС в Румунії, яка генерує приблизно 20% електроенергії, що виробляється в країні. Її будівництво розпочалося у 80-ті роки, вона має чотири енергоблоки.