Росія вночі запустила по Україні 181 дрон, КАБом атакувала Запорізьку область. Які наслідки

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У ніч проти 3 серпня російські війська запустили по Україні 181 дрон різних типів. Силам ППО вдалося знешкодити 163 безпілотники.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Ще 14 ударних БпЛА влучили в 13 місцях, у двох — впали уламки. Зокрема, дрони атакували автозаправку в Харкові та склади сільгосппідприємства в Балаклійській громаді Харківщини — там зайнялися пожежі, люди не постраждали.

Понад 10 разів ворог атакував дронами Дніпропетровщину — у Дніпрі та Нікопольському районі пошкоджені будинки.

Під ранок росіяни КАБом вдарили по Запорізькому району. Удар зруйнував приватні будинки у Новотроїцькому, виникла пожежа. Загинув 77-річний чоловік, постраждала 85-річна жінка.