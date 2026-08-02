Невідомий в Одесі стріляв у працівників ТЦК: четверо поранених (Оновлено)

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Невідомий в Одесі стріляв у працівників ТЦК, внаслідок чого поранені четверо людей.

Про це повідомили в поліції.

О 19:30 до поліції надійшло повідомлення про стрілянину в одному з районів Одеси. Працівники ТЦК проводили заходи оповіщення. Зараз постраждалим надається медична допомога. Правоохоронці розшукують стрільця.

Оновлено (23:03) Чоловіка затримали. Попередньо, він стріляв із пістолета Флобер. Його дії розслідуватимуть за фактом перешкоджання діяльності ЗСУ та інших військових формувань.