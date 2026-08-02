Італія перехопила танкер тіньового флоту РФ під прапором Камеруну в межах операції ЄС

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Італійські військові провели перевірку танкера Toa Payoh, який, за даними Міноборони Італії, належить до російського тіньового флоту, хоча судно ходить під прапором Камеруну.

Про це повідомило Міністерство оборони Італії.

Танкер прямував із Беніну до Стамбулу, коли його зупинили в Середземному морі на захід від італійського острова Пантеллерія. За інформацією відомства, спочатку капітан судна відмовлявся співпрацювати з військовими.

Після цього італійські військовослужбовці з патрульного корабля ITS Thaon di Revel за допомогою гелікоптера висадилися на борт танкера і провели інспекцію, зокрема перевірили реєстрацію судна під прапором Камеруну.

У Міноборони Італії зазначили, що операція відбулася за участю грецьких і польських патрульних сил. Огляд судна тривав близько двох годин. Наразі італійська сторона аналізує інформацію і документи, отримані під час перевірки.