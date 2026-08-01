Іспанія почала встановлювати барʼєр у Сеуті, щоб стримати потік мігрантів
- Автор:
- Христина Піцуряк
- Дата:
-
Getty Images / «Бабель»
Іспанія почала встановлювати барʼєр протяжністю 500 метрів між своєю північноафриканською територією (місто Сеута) і сусіднім Марокко. Зокрема, це вирішили після того, як кордон країни перетнули від 50 до 60 тисяч мігрантів.
Про це пише NBC News.
Цей барʼєр виступатиме над поверхнею води на 30—70 сантиметрів і сягатиме глибини до одного метра, додає Reuters. Його встановлюють на хвилерізі Тараджал — одному з основних маршрутів для мігрантів.
Уряд Іспанії повідомив, що кількість загиблих зросла до 86: дехто потонув, а інші загинули через тісняву. Кількох виснажених мігрантів, які в суботу приплили до міського пляжу Тарахаль у Сеуті, зустріли солдати, які супроводили їх назад через кордон.
Міністерство внутрішніх справ Іспанії стверджує, що більшість тих, хто вʼїхав на територію, вже повернулися до Марокко. Як зазначили журналісти, люди почали повертатися, бо не мали їжі і місця для ночівлі.
- У четвер мігранти масово почали прориватися до іспанського міста: одні перепливали море на автомобільних камерах, інші ламали прикордонні ворота. Медіа писали, що були й загиблі.
- Сеута і Мелілья — єдині сухопутні кордони ЄС з Африкою. Після рішення Верховного суду Іспанія заявила, що перевізники і контрабандисти активізували нелегальне переправлення. Схожа криза була у 2021 році, коли до Сеути за кілька днів потрапили майже 10 тисяч людей.