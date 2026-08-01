Українські військові вдарили по російському контейнеровозу Yanina та НПЗ

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Українські підрозділи вдарили по російському контейнеровозу Yanina. Його ємність — понад 100 тисяч тонн.

Про це повідомив президент Зеленський.

Він йшов під російським прапором. Судно належить компанії Fesco, що входить до держкорпорації «Росатом».

Також українські війська атакували НПЗ в Башкортостані, що майже за 1 600 км від України. НПЗ «Башнафта-Уфанафтохім» переробляє 8,2 мільйона тонн нафти на рік. На заводі виробляють нафтовий кокс, моторне пальне, зріджені гази, сірку та ароматичні вуглеводні.

За інформацією СБУ, під ударом були також інші заводи «Башнафти»: «Башнафта-Новойл» і «Башнафта-УНПЗ». Вони утворюють один з найбільших нафтопереробних кластерів РФ. Їхня загальна потужність перевищує 23 мільйони тонн нафти на рік.

Зеленський також підтвердив удари по цілях в акваторії Чорного й Азовського морів.