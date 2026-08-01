У США на авіабазі «Мірамар» розбився винищувач F-35B

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Getty Images / «Бабель»

У Сан-Дієго в США розбився винищувач F-35B — після цього спалахнула пожежа на авіабазі «Мірамар».

Про це пише NBC News.

Цей винищувач належить до Третього авіаційного крила морської піхоти 11 авіагрупи Корпусу морської піхоти. На кадрах з місця авіакатастрофи видно, що F-35B обгорів.

Пілот літака катапультувався, проте отримав травми. Зараз він у лікарні.

Через що сталась аварія — невідомо. Речник Корпусу морської піхоти описав аварію як «інцидент класу А» — це найсерйозніша категорія військових і федеральних надзвичайних подій.

Винищувач F-35B — це одномісний літак короткого зльоту та вертикальної посадки з технологією «стелс». Винищувач розганяється до 1 930 км/год. Його ціна разом із запчастинами та обслуговуванням становить $135,8 мільйона.