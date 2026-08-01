Росіяни вночі масовано атакували Київ — загинули 9 людей, ще 28 постраждали

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Російська армія в ніч проти 1 серпня масовано вдарила по Києву. Внаслідок обстрілу загинули 9 людей, ще 28 отримали травми. Серед постраждалих — четверо дітей.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

У пʼяти районах столиці (Солом’янському, Дарницькому, Шевченківському, Дніпровському та Печерському) удари пошкодили та частково зруйнували будинки й адмінбудівлю. Також атака спричинила пожежі, зокрема горіли авітівки та будинки.

На Київщині постраждали двоє людей. Через удари на одному з промислових обʼєктів виникла пожежа.

У Харкові російська армія вдарила по АЗС — там спалахнула пожежа.