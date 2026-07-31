В Іспанії заявили, що більшість нелегальних мігрантів уже покинули Сеуту

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Понад 48 300 із приблизно 50 000 людей, які нелегально прибули до іспанського анклаву Сеута з Марокко, повернулися додому.

Про це пише Politico з посиланням на іспанського чиновника.

Іспанський чиновник сказав, що більшість людей, які прибули вчора, зараз уже перебувають у Марокко. За його словами, ситуація в Сеуті стабілізується. Він припустив, що наплив мігрантів може бути повʼязаний з нещодавнім рішенням Верховного суду Іспанії, який заборонив одразу повертати мігрантів, затриманих у морі біля анклавів.

Європейська комісія також заявила, що мігранти не рухалися в напрямку інших країн Європи.

У четвер мігранти масово почали прориватися до іспанського міста: одні перепливали море на автомобільних камерах, інші ламали прикордонні ворота. Медіа писали, що були й загиблі.