Україна може збивати балістичні ракети ще до запуску — для цього потрібно переобладнати F-16. Світові медіа про війну 31 липня

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«Бабель»

Михайло Федоров не планує йти в опозицію до Зеленського чи виходити на акції протесту, які вимагають повернути його на посаду міністра оборони. Про це він розповів в інтервʼю The New York Times. Водночас Федоров зазначив, що повертатися в уряд не планує — хіба що на попередню посаду міністра оборони. «Я не хочу, щоб ця ситуація штучно втягувала мене в політику», — наголосив він. За словами Федорова, його відставки активно домагалися лобісти оборонних підрядників ― через конфлікт щодо воєнної стратегії та питань «корупції» з окремими генералами й бюрократами. Тепер він прагне, щоб протистояння між протестувальниками і президентом змістилося з питання його посади на обговорення самої стратегії у війні.

Росія посилила удари балістичними ракетами по Україні, а захист від них залишається однією з головних проблем: Україні бракує батарей Patriot і перехоплювачів PAC-3. Розширення виробництва Patriot, створення системи Freyja можуть зайняти роки. Водночас є швидше рішення — використати українські F-16, щоб знищувати мобільні російські пускові установки балістичних ракет ще до того, як ті встигнуть запустити ракети. Таку ідею пропонує контр-адмірал ВМС США у відставці Марк Монтгомері й описує її у своїй колонці для The Washington Post. США вже схвалили продаж Україні 3 350 високоточних ракет ERAM із дальністю близько 480 км, які також можуть уражати важливі цілі в глибокому тилу Росії, не наражаючи пілотів на надмірний ризик.

Однак нині ERAM можуть застосовувати лише на старих радянських літаках, а система не дозволяє оперативно змінювати координати цілі. На думку автора, США можуть усунути це обмеження за кілька тижнів, оновивши програмне забезпечення F-16 і повністю інтегрувавши ракети і системи управління озброєнням. Тоді українські військові зможуть передавати актуальні координати цілей перед вильотом, а пілоти — змінювати їх уже в повітрі. Швидшим, але менш ефективним варіантом стане встановлення на F-16 спеціальних пілонів данської компанії Terma. Поєднання ERAM, F-16 і розвідки українських безпілотників, на думку автора, допоможе знищувати російські пускові установки, зменшити загрозу для українських міст і заощадити дефіцитні перехоплювачі Patriot.

Варте уваги й інтервʼю Radio Liberty з колишнім спецпредставником США з питань України Куртом Волкером. На його думку, майбутній візит посланців Дональда Трампа — Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера — до Києва може суттєво змінити погляд Білого дому на війну. Волкер зазначає, що американські дипломати досі не мають реального уявлення про Україну: вони неодноразово бували в Росії, де їм навʼязували кремлівські наративи. Поїздка до Києва дозволить їм побачити справжню картину — велику прекрасну країну з функціонуючою економікою.

Це лише частина огляду. Для тих, хто підтримує нас на Patreon, доступне резюме матеріалу про те, як Україна планує розширити кілзону, і ще двох статей.