У Хмельницькому завершилася детонація боєприпасів на військовому полігоні — звʼязку немає з пʼятьма військовослужбовцями
- Автор:
- Христина Піцуряк
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На полігоні однієї з військових частин у Хмельницькому завершилася детонація боєприпасів. Наразі з пʼятьма військовослужбовцями немає звʼязку.
Про це повідомили Сили спеціальних операцій.
Також троє військовослужбовців отримали поранення. На місці почали проводити пошуково-оглядові дії. Правоохоронці відкрили справу за порушення правил поводження зі зброєю. Зараз вони опитують командування і військовослужбовців.
- Інцидент на полігоні стався близько 11:55. Раніше в Хмельницькій ОВА писали, що мешканців прилеглих житлових будинків повідомили про необхідність перебувати в укриттях. Також є інформація про пошкодження житла.