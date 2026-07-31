У Хмельницькому завершилася детонація боєприпасів на військовому полігоні — звʼязку немає з пʼятьма військовослужбовцями

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На полігоні однієї з військових частин у Хмельницькому завершилася детонація боєприпасів. Наразі з пʼятьма військовослужбовцями немає звʼязку.

Про це повідомили Сили спеціальних операцій.

Також троє військовослужбовців отримали поранення. На місці почали проводити пошуково-оглядові дії. Правоохоронці відкрили справу за порушення правил поводження зі зброєю. Зараз вони опитують командування і військовослужбовців.