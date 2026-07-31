На командира «Хартії» Ігоря Оболєнського скоїли замах

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Ігор Оболєнський / Facebook

Президент Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні на командира підрозділу Нацгвардії «Хартія» Ігоря Оболєнського скоїли замах.

Нападника та його спільника затримали. Тривають необхідні процесуальні дії.

«Була доповідь Олександра Поклада щодо цього. На цю спробу удару по Україні та українському командиру обов’язково відповімо», — додав Зеленський.

Ігор Оболєнський з позивним «Корнет» керує «Хартією» з квітня 2025 року.

Ігор Оболєнський / Facebook

У 2026 році Оболєнський отримав звання Герой України. З 2014 року він служив в артбригаді ЗСУ та спецпідрозділі «Омега». У 2015 році полковник розпочав служити у Нацгвардії, де він брав участь у боях за Краматорськ і Словʼянськ.

У 2019 році Оболєнський звільнився зі служби та пішов у бізнес, але з початком повномасштабної війни повернувся на службу, зокрема очолив добровольче формування територіальної громади «Хартія».