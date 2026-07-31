На Хмельниччині стався вибух на полігоні

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На Хмельниччині на території полігона однієї з військових частин стався вибух з подальшою детонацією.

Про це повідомили Сили спецоперацій.

Обставини й причини встановлюють, на місці працюють відповідні служби. Також уточнюють інформацію про постраждалих чи загиблих.

В ОВА кажуть, що жителів прилеглих житлових будинків повідомили про необхідність перебувати в укриттях. Наразі є інформація про пошкодження житлових будинків.

Раніше низка місцевих медіа повідомили про серію вибухів у Хмельницькому, повітряної тривоги на той момент не оголошували.