Українські рятувальники вирушили у Францію допомагати гасити лісові пожежі

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Getty Images / «Бабель»

Українські рятувальники вранці вирушили до Франції, щоб допомагати країні гасити лісові пожежі, спричинені екстремальною спекою.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівській.

Україна направила до Франції загін із 70 рятувальників і 15 спецавтомобілів. Проте Вигівський додав, що за потреби Київ також готовий відправити авіацію ДСНС.

До цього, 29 липня, Володимир Зеленський заявив, що переговорив із президентом Франції Емманюелем Макроном і запропонував йому допомогу в ліквідації пожеж.

У Франції понад 220 тисяч людей евакуювали через лісову пожежу, що вирує на південному заході. Найкритичніша ситуація у департаменті Жиронда — там вогонь охопив майже 42 000 гектарів лісу. Понад половину з евакуйованих раніше жителей вже змогли повернутись додому.

Getty Images / «Бабель»