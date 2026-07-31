Іспанія відправила військових і поліцію до Сеути через нову хвилю нелегальної міграції

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Іспанія відправила військових і додаткові сили поліції до Сеути — свого анклаву в Північній Африці на кордоні з Марокко — через нову хвилю нелегальної міграції.

Про це пише Reuters.

У четвер мігранти масово почали прориватися до міста: одні перепливали море на автомобільних камерах, інші ламали прикордонні ворота. Іспанське телебачення TVE повідомило, що кордон могли перетнути від 2 000 до 3 000 людей, але журналісти Reuters не змогли незалежно підтвердити ці цифри.

У відповідь Мадрид направив до Сеути 200 поліцейських і 60 військових. Марокканські силовики намагалися стримати людей водометами. Лише за один день на березі знайшли девʼять тіл, а загалом за останні місяці під час спроби дістатися Сеути загинули приблизно 60 людей.

Через наплив мігрантів центри тимчасового розміщення переповнилися, частині людей доводиться ночувати просто неба. Сьогодні до Сеути має приїхати премʼєр-міністр Іспанії Педро Санчес. Corriere della Sera пише, що Італія розглядає можливість тимчасово повернути прикордонний контроль для людей, які прибувають з Іспанії.