Росія атакувала Україну 255 ударними БпЛА. Скільки цілей збила ППО

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У ніч на 31 липня Росія атакувала Україну 255 ударними БпЛА типу Shahed (зокрема, реактивними), «Гербера», «Італмас» та дронами-імітаторами типу «Пародія».

Про це звітують у Повітряних силах.

Дрони летіли з напрямку Росії (Орел, Курськ) та тимчасово окупованих територій (Донецьк, Гвардійське у Криму). Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи.

ППО знешкодила 195 російських БпЛА на півночі, півдні та сході країни. Зокрема, на Дніпропетровщині сили ППО цієї ночі знищили 14 БпЛА, повідомили в ОВА. Не вдалося збити 22 ударні БпЛА на 14 локаціях, уламки впали ще на чотирьох.