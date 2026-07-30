Держдеп США на конференції у Бразилії показав неправильну карту Африки. Зʼясувалося, її згенерував штучний інтелект
- Автор:
- Христина Піцуряк
- Дата:
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Emily Bass / Substack
Держдеп США на глобальній конференції з питань СНІДу в Бразилії показав помилкову карту Африки під час презентації. На ній усі країни континенту були позначені неправильно.
Про це пише Reuters.
На карті помітили водяний знак OpenAI — це означає, що презентацію створив штучний інтелект. У Держдепі США відповіли, що беруть на себе «повну відповідальність» за плутанину. Вони також пояснили, що карту створив член команди, який поспішно змінив слайди перед заходом.
Нігерія на карті була зображена як країна без виходу до моря, розташована посеред пустелі Сахара. Мозамбік, що розташований на південному сході Африки, був переміщений до Африканського Рогу, а Кот-дʼІвуар, що у Західній Африці, був зображений на іншому боці континенту.
Доповідачем на конференції з боку США був Джефф Грем, головний посланець США з питань охорони здоровʼя. У Держдепі уточнили, що попри цю карту дискусії на конференції були «суттєвими та конструктивними».