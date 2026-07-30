Держдеп США на конференції у Бразилії показав неправильну карту Африки. Зʼясувалося, її згенерував штучний інтелект

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Emily Bass / Substack

Держдеп США на глобальній конференції з питань СНІДу в Бразилії показав помилкову карту Африки під час презентації. На ній усі країни континенту були позначені неправильно.

Про це пише Reuters.

На карті помітили водяний знак OpenAI — це означає, що презентацію створив штучний інтелект. У Держдепі США відповіли, що беруть на себе «повну відповідальність» за плутанину. Вони також пояснили, що карту створив член команди, який поспішно змінив слайди перед заходом.

Emily Bass / Substack

Нігерія на карті була зображена як країна без виходу до моря, розташована посеред пустелі Сахара. Мозамбік, що розташований на південному сході Африки, був переміщений до Африканського Рогу, а Кот-дʼІвуар, що у Західній Африці, був зображений на іншому боці континенту.

Доповідачем на конференції з боку США був Джефф Грем, головний посланець США з питань охорони здоровʼя. У Держдепі уточнили, що попри цю карту дискусії на конференції були «суттєвими та конструктивними».