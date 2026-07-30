Сергія Стерненка намагається дискредитувати «Труха», яку він закликає бойкотувати і звинувачує в рекламі скаму

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Активіста і блогера, колишнього радника міністра оборони Михайла Федорова Сергія Стерненка намагається дискредитувати мережа телеграм-каналів «Труха».

26 липня Стерненко опублікував допис, що йому на пошту надіслали докази, що «Труха» може рекламувати мережу шахрайських ботів у телеграмі. За його словами, перейшовши за посиланнями бота, людина стає жертвою зловмисників, які можуть виманювати гроші, банківські реквізити або персональні дані.

За наступні три дні, 27—29 липня, телеграм-канал «Труха-Україна» присвятив Стерненку 10 дописів. Їх поширювали й інші канали мережі «Труха». За даними моніторингового сервісу LetʼsData ідентичні дописи про Стерненка поширили щонайменше 18 телеграм-каналів. За першу добу вони сукупно зібрали 3,4 мільйона переглядів.

«Труха» заявляє, що в Благодійному фонді «Спільнота Стерненка» не вистачає майже 706 мільйонів гривень, що з кожного доната він краде по 30—40% та носить дорогий одяг і пересувається на броньованому Range Rover за 15—17 мільйонів гривень, а також що коштом донатів для його фонду накручує ботів у канал «Труха». Доказів своїх тверджень «Труха» не надає.

На запит «Бабеля» Сергій Стерненко розповів, що повʼязує цю інформаційну кампанію з атаками на Михайла Федорова. На його думку, за цим стоять ті самі люди, що протистояли антикорупційним змінам в Міністерстві оборони. Миколу Удянського, якого в червні Стерненко називав новим власником «Трухи» (про це також з посиланням на джерела писав Forbes Ukraine), він вважає фіктивним керівником.

Також Стерненко вказав, що бачив на «Трусі» багато політичної реклами мера Харкова Ігора Терехова і міністра у справах ветеранів, ексначальника Миколаївської ОВА Віталія Кіма, що вказує на політизованість сітки. Під час війни існує небезпека, що хтось може придбати такі великі інформаційні ресурси, зокрема росіяни чи проросійські сили всередині України. Тому він вважає, що треба законодавчо врегулювати діяльність таких ресурсів, адже дані про власників будь-яких великих медіа, включно з телеграм-каналами з мільйонною аудиторією, мають бути відкритими.