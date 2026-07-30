FT: У Росії найбільша паливна криза з часів розпаду СРСР — там не змогли повноцінно відновити роботу деяких заводів навіть через рік

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Українські удари безпілотниками вивели з ладу понад 30% фактичних потужностей та 45% номінальних з нафтопереробки у Росії — це спричинило найбільшу паливну кризу в РФ з часів розпаду СРСР.

Про це пише Financial Times.

Журналісти проаналізували супутникові знімки, схеми розташування російських НПЗ, фото та дані теплового інфрачервоного випромінювання. Цей аналіз показав, що ремонти на деяких великих заводах тривають повільно, а пошкодження не ремонтують упродовж тижнів або навіть місяців після українських атак.

Супутникові знімки з НПЗ у Москві показали, що біла кришка великого резервуара для зберігання нафти досі лежить понівечена там, де вона впала. Пошкодження видно також на трьох менших резервуарах, насосній станції та трубах. Водночас на десятьох найбільших НПЗ в Росії досі видно сліди після атак, зокрема в Омську, Москві та Туапсе.

FT зʼясував, що Україна атакує ті частини НПЗ, які найважче ремонтуються — наприклад, обладнання, яке видаляє сіль і воду з сирої нафти перед переробкою. Одна з таких установок нещодавно була пошкоджена в Омську.

Також журналісти уточнили, що деякі заводи, які Україна атакувала у 2025 році, досі не відновили роботу до попереднього рівня. Щоб це зʼясувати, експерти проаналізували нічне світлове випромінювання біля 29 великих російських НПЗ. Після першого удару освітлення знижувалася на 30% у радіусі одного кілометра від заводів і на 18% у радіусі пʼяти кілометрів. На уражених у 2025 році заводах такі зниження фіксували впродовж 13 місяців.

Повністю відновили роботу після атак лише вісім заводів. Ще 11 працюють частково, а сім продовжують простоювати.

Вчора FT писав, що Україна змінила тактику ударів по російській нафтопереробці — замість масштабних атак Київ перейшов на точкові удари по критично важливих компонентах. Ці атаки виводять заводи із ладу на довший час і цим самим збільшують вартість кожного удару для Москви.