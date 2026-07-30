BTS відмовились подаватись на «Греммі» після того, як премія ввела категорію азійської музики

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BTS не братимуть участі в наступній церемонії «Греммі» у 2027 році. Усе через те, що організатори ввели категорію азійської музики.

Відповідну заяву опублікували учасники гурту у своїх особистих Instagram, передає Pitchfork.

«Ми сподіваємося, що нашу музику слухатимуть і любитимуть такою, якою вона є, а не ділитимуть її за регіоном чи мовою. Дякуємо ARMY та всім, хто завжди нас підтримував», — додали вони.

Це рішення оголосили через місяць після того, як Академія звукозапису повідомила про створення категорії Best Asian Pop Music Performance («Найкраще виконання азійської попмузики»). Вона стане однією з п’яти нових категорій на 69-й церемонії «Греммі», яка відбудеться 7 лютого 2027 року.

У описі нової категорії йдеться: «Ця категорія відзначає мистецьку майстерність у виконанні азійської попмузики, що походить з азійських ринків або широко там визнана, зокрема, але не обмежуючись K-pop, J-pop і C-pop, із суттєвим використанням однієї чи кількох азійських мов. Нагороди отримують виконавці».

Гендиректор «Греммі» Гарві Мейсон — молодший заявив в Instagram, що йому «сумно чути» про рішення BTS не подавати свою музику.

«Категорію Asian Pop створили, щоб відзначити глибину, різноманітність і надзвичайне зростання попмузики, що походить з Азії, — написав він. — Сенс цієї нової категорії — привернути окрему увагу до важливих артистів. Більше категорій означає, що буде визнано більше музики».

Він також наголосив, що подання музики в жанровій категорії, як-от азійський поп, джаз чи кантрі, не позбавляє артиста можливості брати участь у загальних категоріях — «Запис року», «Альбом року» і «Пісня року». За його словами, ці категорії відкриті для будь-яких робіт, що відповідають вимогам, незалежно від жанру.