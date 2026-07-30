Росія випустила по Україні за ніч 74 ракети та 284 дрони. У Львові вже 30 постраждалих

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Андрій Садовий / Telegram

Російські війська в ніч проти 30 липня атакували територію України 284 безпілотниками та 74 ракетами різних типів.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Зокрема, за ніч росіяни запустили чотири протикорабельні ракети «Циркон» / «Онікс», девʼять балістичних ракет «Іскандер-М» / С-400 / KN-23 та 61 крилату ракету Х-101 / «Калібр».

Силам ППО вдалося збити одну балістичну і 54 крилаті ракети та 265 дронів різних типів.

Три протикорабельні, шість балістичних і дві крилаті ракети, а також 17 ударних БпЛА влучили у 20 місцях, на 13 локаціях впали уламки. Інформацію про вісім ракет уточнюють.

Основними напрямками нічної атаки були Київщина і Львівщина. У Львові досі триває пошуково-рятувальна операція на місці удару по багатоповерхівці. Наразі відомо про 30 постраждалих.

Також під ударом були Дніпропетровщина, Сумщина, Вінниччина, Полтавщина, Миколаївщина, Івано-Франківщина. У Повітряних силах зазначили, що особливістю масованої атаки цієї ночі було те, що росіяни одночасно запускали ракети й дрони різних типів з різних напрямків. Також особливо багато було балістичних і крилатих ракет.