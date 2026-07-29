Кабмін призначив Любов Галан та Сергія Боєва новими заступниками міністра оборони. Що про них відомо

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Кабінет міністрів України призначив Любов Галан та Сергія Боєва новими заступниками міністра оборони, обовʼязки якого наразі виконує Євгеній Хмара.

Про це написав представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Боєв став заступником міністра оборони з питань європейської інтеграції. Він уже двічі був на цій посаді — з жовтня 2024 року по квітень 2025 року та з лютого до липня 2026 року. Галан буде відповідати за розвиток та збереження людського капіталу Сил оборони. Вона правозахисниця, засновниця та очільниця центру для військовослужбовців «Принцип».