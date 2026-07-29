Колишню керівницю пропагандистського телеканалу RT France Ксенію Федорову депортують із Франції

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Getty Images / «Бабель»

Міністерство внутрішніх справ Франції видало розпорядження про видворення з країни колишньої керівниці RT France Ксенії Федорової.

Про це пише Le Monde.

У міністерстві стверджують, що «її поведінка підриває фундаментальні інтереси» Франції. У МВС наголосили, що Федорова поширює російську дезінформацію під керівництвом Кремля. Це рішення анулює дозвіл на проживання та забороняє їй працювати у Франції.

Getty Images / «Бабель»

Адвокат росіянки Еммануель Півніца заявив, що вона «негайно подасть апеляцію» на рішення про депортацію. За його словами, це нібито напад на «свободу слова».