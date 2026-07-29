Колишню керівницю пропагандистського телеканалу RT France Ксенію Федорову депортують із Франції
- Автор:
- Христина Піцуряк
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Getty Images / «Бабель»
Міністерство внутрішніх справ Франції видало розпорядження про видворення з країни колишньої керівниці RT France Ксенії Федорової.
Про це пише Le Monde.
У міністерстві стверджують, що «її поведінка підриває фундаментальні інтереси» Франції. У МВС наголосили, що Федорова поширює російську дезінформацію під керівництвом Кремля. Це рішення анулює дозвіл на проживання та забороняє їй працювати у Франції.
Адвокат росіянки Еммануель Півніца заявив, що вона «негайно подасть апеляцію» на рішення про депортацію. За його словами, це нібито напад на «свободу слова».
- Ксенія Федорова раніше очолювала французьке відділення російського державного телеканалу RT, мовлення якого заборонили в ЄС у 2022 році. Наразі вона регулярно зʼявляється на телеканалах CNews та Europe 1, а також веде колонку для щотижневої газети Le JDNews. У 2024 році їй на 10 років продовжили дозвіл на проживання у Франції. Французький уряд та президент Еммануюель Макрон неодноразово називали її кремлівською «пропагандисткою».