FT: Україна змінила тактику й почала точково атакувати російські НПЗ, щоб надовше вивести їх із ладу

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Україна змінила тактику ударів по російській нафтопереробці — замість масштабних атак Київ перейшов на точкові удари по критично важливих компонентах. Ці атаки виводять заводи із ладу на довший час і цим самим збільшують вартість кожного удару для Москви.

Про це пише Financial Times із посиланням на українських військових планувальників, операторів дронів та енергетичних експертів.

Двоє операторів дронів розповіли FT, що цілі для атак вибирають після детального технічного аналізу. Враховують логістику, маршрути польотів та загальні оперативні пріоритети. Перед завданням підрозділи операторів дронів проходять інструктаж від інженерів-енергетиків та галузевих експертів про те, які компоненти є незамінними для роботи нафтопереробного заводу, а які займуть найбільше часу на заміну.

Також нова тактика — повторні удари по одному й тому ж критичному обладнанню до завершення ремонту. FT пише, що місії українські військові планують з урахуванням кількох варіантів дій у надзвичайних ситуаціях. Якщо оператори не можуть досягти первинної цілі через протиповітряну оборону або проблеми з навігацією, вони змінюють маршрут на заздалегідь обрані вторинні або інші цілі й не відмовляються від удару.

Українські посадовці розповіли, що розвіддані, надані США та Францією, допомогли скласти карту розташування російських засобів ППО та визначити маршрути, які дозволяють дронам оминути їх і досягти цілей у РФ.