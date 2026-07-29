Росіяни вночі запустили по Україні 80 дронів. Скільки з них збила ППО і де фіксують наслідки

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Олександр Прокудін / Telegram

У ніч проти 29 липня російські війська запустили по Україні 80 безпілотників різних типів. Сили ППО знешкодили 65 з них.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Ще 14 ударних БпЛА влучили в десяти місцях, на двох локаціях впали уламки. Зокрема, від нічних обстрілів Нікопольського району на Дніпропетровщині постраждали пʼятеро людей, серед них — трирічний хлопчик.

Пошкоджені інфраструктура, амбулаторія, магазин, приватні будинки та автівки.

Уночі та зранку російські війська атакували дронами Центральний район Херсону. Опівночі «Шахеди» вдарили по житловому кварталу міста — поранені троє чоловіків, пошкоджені будинки та станція технічного обслуговування.

Зранку один з дронів влучив в автівку, яка перевозила хліб. Внаслідок удару загинув водій. Пізніше від обстрілу міста поранень зазнав 58-річний чоловік.

Також пізно ввечері 28 липня росіяни вдарили по двох АЗС на Сумщині. Попередньо, люди не постраждали.