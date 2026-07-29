Законопроєкт про нові санкції проти Росії та Ірану пройшов перше процедурне голосування в Сенаті США

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Сенат США провів перше процедурне голосування за законопроєкт про запровадження нових санкцій проти Росії та Ірану, який просував покійний сенатор Ліндсі Грем. Документ підтримали 86 сенаторів, 12 були проти.

Про це пишуть CNN і Bloomberg.

Голосування відбулося через кілька годин після прощання із сенатором Ліндсі Гремом і після того, як із сенаторами зустрівся президент України Володимир Зеленський. Він був присутній у залі до кінця голосування.

«Символічно, що саме сьогодні, у день прощання із сенатором Ліндсі Гремом, у Сенаті відбулося процедурне голосування за законопроєкт щодо санкцій проти Росії, над яким він так багато працював. Було честю бути присутнім під час підрахунку голосів — 86 сенаторів підтримали документ. Це перший крок до реалізації планів Ліндсі й точно крок до миру. Важливо, щоб цей інструмент спрацював», — написав Зеленський.

Законопроєкт, зокрема, передбачає мита у розмірі до 100% проти пʼяти найбільших імпортерів російської нафти й газу, а також посилення тиску на тіньовий флот РФ. Крім того, законопроєкт дозволяє запровадити мита у 500% на російські нафту, газ, нафтопродукти, нафтохімічну продукцію та вугілля, що імпортуються до США. Тарифи діятимуть протягом пʼяти років.

Також документ продовжує до 2031 року дію Закону про санкції щодо Ірану.

Тепер керівництво Сенату сподівається досягти згоди з усіма 100 сенаторами, щоб пакет санкцій фінально схвалили до початку канікул у серпні. Але проблема полягає в тому, що будь-який сенатор може заперечити й уповільнити процес.

Потім документ ще має пройти розгляд у Палаті представників — уже після серпневих канікул. І лише після цього його має підписати президент США.