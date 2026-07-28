FT: Євросоюз дозволив TotalEnergies експортувати російський СПГ до Азії

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Французька енергетична компанія TotalEnergies зможе й надалі продавати скраплений природний газ зі свого ключового сибірського проєкту до Азії після того, як ЄС дозволив європейським компаніям транспортувати російський СПГ до країн за межами блоку.

Про це пише Financial Times з посиланням на джерела.

Греція вимагала переглянути санкції щодо СПГ в обмін на підтримку іншого пакета санкцій проти Москви. Це рішення також дозволить грецькій судноплавній компанії Dynagas і надалі перевозити російський газ по всьому світу.

Троє співрозмовників, обізнаних із ситуацією, повідомили, що від цього рішення також виграє TotalEnergies, оскільки компанія зможе продовжити постачати газ азійським клієнтам із проєкту Yamal LNG — великого сибірського заводу зі зрідження газу, у якому французькій компанії належить 20%.

Цей виняток фактично скасовує рішення Брюсселя, ухвалене в жовтні минулого року, про заборону таких поставок із кінця 2026 року. Тепер компанії з ЄС зможуть і надалі здійснювати перевалку російського СПГ до третіх країн, якщо контракти були укладені до повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, а обсяги поставок не перевищуватимуть рівень 2025 року.

Один із чиновників ЄС пояснив, що це рішення ухвалили, щоб не допустити переходу суден до китайських операторів.

Можливість виконувати чинні контракти з азійськими клієнтами допоможе TotalEnergies компенсувати наслідки іншої заборони — імпорту російського СПГ до ЄС за довгостроковими контрактами, яка набуде чинності наприкінці цього року.