Єврокомісія наполягає, що санкції проти дружини Пєскова ввели законно — вона ж вимагає €2 млн компенсації

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У Брюсселі не сумніваються в правомірності санкцій проти Тетяни Навки — дружини речника Кремля Дмитра Пєскова.

Про це під час брифінгу в Брюсселі заявив речник Єврокомісії Ануар ель Ануні, передає кореспондентка «Бабеля».

Він підкреслив, що ЄС «дуже впевнений» у законності й обґрунтованості ухваленого рішення. За його словами, Навка опинилася під санкціями через пряму співучасть у підриві суверенітету України та звʼязки з ключовими фігурами кремлівського режиму.

«Тетяна Навка є співвласницею компаній і майна, розташованих, зокрема, на півострові Крим, який був незаконно анексований Російською Федерацією. Таким чином, вона підтримує дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. Крім того, вона повʼязана з підсанкційною особою [Дмитром Пєсковим], що активно підтримує дію чи політику, яка загрожує Україні», — зазначив речник Єврокомісії.

Що передувало

Навка потрапила під санкції ЄС у червні 2022 року разом із дітьми Пєскова — Єлизаветою та Миколою. Обмеження передбачають заборону на вʼїзд до Євросоюзу та заморожування активів.

Тепер вона намагається скасувати обмеження ЄС через Європейський суд. Навка стверджує, що підстави для санкцій не були належним чином викладені, і вимагає від Ради ЄС відшкодувати їй понад €2 мільйони матеріальних і репутаційних збитків.