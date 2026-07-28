Розслідування: Росія і КНДР завершують будівництво першого автомобільного мосту для військових поставок

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Міноборони РФ

Росія і КНДР завершують будівництво першого автомобільного мосту, який може використовуватися для військових поставок.

Про це йдеться в розслідуванні The Guardian та української правозахисної організації Truth Hounds.

Міст через річку Туманна зʼєднає російський Хасан із північнокорейським Туманганом. За інформацією The Guardian, північнокорейська сторона вже завершила свою частину робіт, включно з митною та карантинною інфраструктурою. Росія відстає від графіка, тому нову дату відкриття поки не оголосили.

Офіційно Москва і Пхеньян заявляють, що міст будують для розвитку торгівлі та туризму. Однак, за висновками Truth Hounds, навряд. Будівництво мосту коштувало понад $100 мільйонів, тоді як обсяг двосторонньої торгівлі між країнами у 2024 році становив лише $34 мільйони.

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Також у 2025 році КНДР відвідали близько 10 тисяч російських туристів, а Пхеньян, куди їдуть більшість іноземців, розташований за понад 500 кілометрів від нового переходу. Поруч із мостом на російському боці також будують прикордонний пункт пропуску та іншу інфраструктуру, зокрема майданчик для гелікоптерів.

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Крім того, автомобільні перевезення значно важче відстежувати за допомогою супутників, ніж залізничні. Усе тому, що вантажівки виглядають однаково на супутникових знімках, а завантажувати та розвантажувати їх можна майже будь-де.

У Truth Hounds дійшли висновку, що міст варто розглядати як стратегічний обʼєкт інфраструктури, який може використовуватися для того, щоб перекидати північнокорейських військових, будівельні бригади, посадовців до Росії, а також російські технології та ресурси у зворотному напрямку.