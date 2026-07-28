Дружина Дмитра Пєскова намагається зняти санкції ЄС і вимагає €2 млн компенсації

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Дружина речника Кремля Дмитра Пєскова оскаржує санкції ЄС та вимагає €2 мільйони компенсації.

Про це пише Reuters.

Колишня олімпійська чемпіонка з фігурного катання Тетяна Навка потрапила під санкції в червні 2022 року. До того ж списку були включені дочка Пєскова Єлизавета та син Микола.

Брюссель тоді заявив, що санкції, які передбачали заборону на вʼїзд до ЄС і фінансові обмеження, увели «у зв’язку з діями, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України».

Навка хоче скасувати обмеження через Європейський суд. Вона наводить три причини для цього: підстави для санкцій проти неї не були належним чином викладені; були допущені помилки в застосуванні права та оцінці фактичних обставин; ЄС не довів наявності достатнього зв’язку між нею і заявленою метою своїх санкцій.

Також Навка вимагає, щоб Рада ЄС відшкодувала їй матеріальні та репутаційні збитки — загалом трохи понад €2 мільйони.

З іншої офіційної бази даних ЄС випливає, що Катерина Ігнатова, яка є дружиною голови російської оборонно-промислової корпорації «Ростех» Сергія Чемезова, намагається скасувати накладені на неї санкції ЄС тим самим шляхом.