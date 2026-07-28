США значно відстають від України у виробництві дронів, але хочуть наздогнати

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США перебувають лише на початковому етапі створення власної індустрії бойових безпілотників і поки що суттєво відстають від України за обсягами виробництва.

Про це заявив головний операційний директор Підрозділу оборонних інновацій Пентагону Тревіс Метц, який зараз керує програмою Drone Dominan, передає Reuters.

За його словами, цього року Україна виготовить 6—7 мільйонів малих FPV-дронів — приблизно 500 тисяч щомісяця. Для порівняння: у межах американської програми Drone Dominance вартістю $1,1 мільярда Пентагон до лютого замовить загалом менш ніж 200 тисяч безпілотників.

Метц визнав, що США наразі проходять найскладніший етап — створення власних виробничих потужностей. За його словами, після цього нарощувати випуск буде значно легше.

Утім, зробити це буде складніше через нові вимоги Пентагону. Відтепер військові дрони мають виготовлятися лише з американських комплектуючих. Оновлені правила передбачають, що кінцева мета — повністю локальний ланцюг постачання без залежності від іноземних деталей.

Компаніям заборонили використовувати китайські компоненти, зокрема безщіткові двигуни та акумулятори. Метц визнав, що саме пошук альтернатив таким деталям є одним з найбільших викликів, адже більшість дронів, закуплених на першому етапі програми, ймовірно, містили китайські двигуни.

У Пентагоні переконані, що з часом США зможуть досягти рівня України та стати одним зі світових лідерів у виробництві безпілотників.

«Я не бачу причин, чому ми не повинні […] стати світовими лідерами й у цій сфері», — сказав Метц.

Також він розповів, що шістьох українських виробників дронів запросили до участі у випробуваннях Gauntlet II, які відбудуться наступного місяця в штаті Колорадо.

Умовою отримання майбутніх американських замовлень є локалізація виробництва у США через спільні підприємства з американськими компаніями. Таким чином Вашингтон прагне використати український бойовий досвід для розвитку власної оборонної промисловості.