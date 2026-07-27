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У Польщі затримали підозрюваних у нападі на українців у Вроцлаві, третього ще розшукують.

Про це повідомив керівник МЗС Андрій Сибіга.

Підозрюваним 27 і 45 років. Одного з них затримали, коли він намагався залишити Вроцлав. Чоловіки уже не вперше порушують закон, заявили у поліції Вроцлава.

Інцидент стався 26 липня. На українську пару напали троє поляків — через її український акцент. Нападники били ногами хлопця, а потім і дівчину, яка намагалася його захистити.

Зараз такі інциденти в Польщі трапляються все частіше. Зокрема, у польському місті Легниця невідома жінка ввечері 18 липня напала на двох 13-річних дівчат з України: поліція вже розслідує цей випадок.

Мати постраждалих розповіла, що жінка перед нападом зробила дівчатам зауваження, бо вони розмовляли українською мовою. Після цього нападниця почала переслідувати одну з дівчат, потім вдарила її, а також іншу дівчинку та хлопця, які стали на її захист.