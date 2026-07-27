У ЦПК назвали імена колишніх посадовців, які фігурують у справі про розкрадання понад 37 млн грн пожертв для України

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МЗС України

У Центрі протидії корупції назвали імена фігурантів — колишніх посадовців МЗС України, які фігурують у справі про розкрадання понад 37 млн грн іноземних пожертв.

За інформацією ЦПК, підозру отримали колишній держсекретар МЗС Олександр Баньков (його вважають організатором схеми, фото 1), екскерівник апарату МЗС та чинний радник Постійного представництва України при відділенні ООН у Женеві Раміз Рамазанов (фото 2) і керівник підконтрольної громадської організації «Центр сприяння міжнародному співробітництву» Владислав Резніков.

Також підозру отримав бухгалтер цієї організації.

За даними слідства, тодішній держсекретар МЗС вмовляв донорів і працівників дипустанов переказувати гроші фіндопомоги Україні на банківський рахунок підконтрольної громадської організації.

Далі ці кошти виводили на рахунки ФОПів (також підставних). Після цього через конвертаційні центри кошти переводили у готівку та витрачали на власні потреби.

Фігурантів підозрюють у шахрайстві, відмиванні та привласненні коштів, які отримали злочинним шляхом.