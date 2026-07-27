Чорногорія з 1 листопада введе візи для росіян. Яких ще країн стосується рішення

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Чорногорія з 1 листопада введе візовий режим для громадян Росії, Китаю, Білорусі, Саудівської Аравії та Туреччини. Це повʼязано з тим, що країна узгоджує свою візову систему з правилами ЄС.

Про це повідомили на сайті уряду Чорногорії.

Таким чином країна закриває вимоги переговорної глави 24 «Правосуддя, свобода та безпека» для вступу до Євросоюзу. Також це рішення посприяє тому, що Чорногорія зможе отримати близько €4 млн у межах Плану зростання ЄС для Західних Балкан.

Щоб спростити процес отримання візи, Чорногорія дозволила подавати заявку не тільки до дипустанов Чорногорії, а й до центрів VFS Global. Тепер послуги цих центрів будуть доступні в Індії, Бангладеш, Киргизстані, Азербайджані, Туреччині, ОАЕ та Росії.

Також найближчим часом їх планують відкрити у Білорусі, Китаї, Казахстані, Вірменії, Пакистані, Філіппінах, Катарі, Бахрейні, Непалі, Узбекистані та Саудівській Аравії.

Окремо Чорногорія зараз працює, щоб створити нову візову інформаційну систему, яка буде синхронізованою з системою Європи та стандартами безпеки Шенгенської зони. Це дозволить запровадити електронні візи — їх можна буде отримати онлайн.