Правоохоронці викрили групу на чолі з колишнім держсекретарем МЗС України, яку підозрюють у розкраданні понад 37 млн грн пожертв

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Пресслужба НАБУ

Правоохоронці викрили групу, яку підозрюють у розкраданні понад 37 млн грн пожертв для України. В організації схеми підозрюють колишнього держсекретаря МЗС України (2020—2024 роки).

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

НАБУ не називає жодних імен, але посаду держсекретаря МЗС в цей період обіймав Олександр Баньков.

За даними слідства, держсекретар вмовляв міжнародних донорів та підлеглих працівників дипустанов надсилати фіндопомогу Україні на банківський рахунок підконтрольної громадської організації. Експертиза довела, що кошти, які отримала ця організація, мали статус бюджетних грошей спецфонду МЗС.

Пресслужба НАБУ

Після цього кошти виводили на рахунки підконтрольних ФОПів та осіб. Вони, за даними слідства, перекидали кошти у конвертаційні центри, щоб отримати їх готівкою. Відтак відмиті кошти спрямовували на власні потреби.

Щоб прикрити цю схему, підконтрольна громадська організація складала фіктивні листи та підписувала грантові угоди з неправдивими даними.

Окрім організатора схеми, як стверджують у НАБУ, в ній також брали участь колишній керівник апарату держсекретаря МЗС (чинний дипломат), радник колишнього міністра закордонних справ (він також керівник підконтрольної організації). До схеми долучили й бухгалтера цієї організації.

Фігурантів підозрюють у шахрайстві, відмиванні та привласненні коштів, які отримали злочинним шляхом.