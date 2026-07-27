Експортний термінал, нафтові обʼєкти, міст і ретранслятор для «Шахедів». Що атакували Сили оборони в РФ і на окупованих територіях уночі

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Українські війська в ніч на 27 липня атакували експортний термінал і нафтові обʼєкти на території Росії, а також низку військових обʼєктів на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляють Генштаб ЗСУ і президент Володимир Зеленський.

У Ростові-на-Дону під ударом був експортний термінал, розташований приблизно за 250 км від лінії фронту. Після влучання там зайнялася пожежа.

Також українські війська атакували нафтові обʼєкти в Ярославській області та Удмуртській Республіці, що за 1 300 км від українського кордону. Які наслідки від цих атак — поки невідомо.

Ще серед цілей був наземний ретранслятор для управління ударними дронами типу «Герань» і «Гербера» у районі Залізного Порту Херсонської області. За даними Генштабу, цей ретранслятор забезпечує збільшення дальності, стійкості та якості управління ударними дронами, якими росіяни бʼють по території України.

Окрім того, українські воїни вдарили по автомобільному мосту через Генічеську протоку в Херсонській області, який війська РФ використовують для військової логістики на окупованих територіях півдня України.

У Луганській області Сили оборони поцілили по ремонтному підрозділу окупантів і складу паливно-мастильних матеріалів. Такий самий склад атакували і в Перевальному, що в Криму.