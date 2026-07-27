У Литві пропонують зобовʼязати артистів і спортсменів з Росії та Білорусі підписувати антивоєнну декларацію. Інакше їх не пустять до країни

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Міністерство закордонних справ Литви пропонує посилити закон про національні санкції та зобовʼязати діячів культури і спортсменів з Росії та Білорусі, які приїжджають до країни з публічними виступами, підписувати антивоєнну декларацію.

Про це відомство повідомило в коментарі агентству BNS.

«Нещодавні дискусії, зокрема й на рівні місцевої влади, показали, що існує потреба чіткіше регулювати участь представників Росії, яка здійснює агресію проти України, та Білорусі, яка їй сприяє, у громадській діяльності в Литві у сферах освіти, науки, культури, спорту, мистецтва і розваг», — зазначили в литовському МЗС.

Згідно з поправками до закону в Литву не впускатимуть тих, хто провадив публічну діяльність на анексованих Росією територіях України, прямо чи опосередковано підтримував війну або брав у ній участь.

Також у Литві пропонують заборонити вʼїзд громадянам Росії та Білорусі, які проводили політику, що підриває територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України, а також тим, хто підтримує грубі порушення прав людини чи репресії проти громадянського суспільства та демократичних сил у РФ та Білорусі.

Водночас МЗС Литви пропонує білорусам і росіянам, які приїжджають виступати до країни, підписувати декларацію із засудженням агресії Росії проти України, висловленням підтримки Статуту ООН, а також незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.

Таку декларацію публікуватимуть у відкритому доступі. Якщо діяч не підпише її — вʼїхати до Литви він не зможе. Крім того, МЗС хоче заборонити росіянам і білорусам із посвідкою на проживання в Литві купувати нерухомість біля полігонів та інших обʼєктів, важливих для національної безпеки.

Відомство пропонує, щоб ці поправки набули чинності з 1 січня 2027 року.