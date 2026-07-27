Euractiv: ЄС відновить імпорт соболиного хутра з Росії — заборону на це ввели лише у квітні

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ЄС відновить імпорт соболиного хутра з Росії — таку пропозицію включили в 21-й пакет санкцій, який затвердили минулого тижня.

Про це пише Euractiv з посиланням на джерела.

Заборону на імпорт ввели лише у квітні. У ЄС пояснювали, що Росія домінує у світовій торгівлі соболем, залишаючи європейським виробникам мало альтернативних постачальників.

Проте, як кажуть джерела медіа, деінде дістати це хутро виявилось важко. Крім того, Італія та Греція — два основних покупці російських соболиних шкурок з ЄС — наполягали на тому, аби скасувати цю норму.

Водночас чинною залишається заборона на імпорт готових виробів із соболиного хутра, яку ввели у 2022 році. Тоді ж ввели заборону на імпорт та експорт інших предметів розкоші, таких як ікра і діаманти.

Ситуація з хутровим бізнесом у ЄС

Така різка зміна позиції щодо російського хутра відбувається на тлі того, як Брюссель вирішує, що робити з власною, набагато меншою, галуззю хутрового тваринництва.

На кону — потенційна заборона хутрового тваринництва в масштабах ЄС після успішної громадянської ініціативи, яка закликає припинити цю практику в усьому блоці, а також заборона імпорту та продажу хутра.

Лише в кількох країнах ЄС, зокрема в Іспанії, Греції, Угорщині, Фінляндії та Польщі, досі діють хутрові ферми, хоча Польща вже ухвалила законодавство, що поступово має припинити діяльність цієї галузі в найближчі роки.

Проте Європейська комісія неодноразово відкладала своє рішення, яке спочатку очікувалося в березні. Проєкт пропозиції, з яким ознайомився Euractiv минулого місяця, свідчив про те, що виконавчий орган ЄС схиляється до того, аби посилити вимоги до добробуту тварин, а не забороняти виробництво та імпорт.