У Латвії хочуть прибрати дорожні знаки, що вказують на Росію та Білорусь

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Міністр транспорту Латвії Ріхардс Козловскіс заявив, що в країні можуть замінити дорожні знаки, що вказують на Росію та Білорусь.

Про це пише Delfi.

За його словами, в лютому вони винесли це питання на громадське обговорення. У доповіді пропонують змінити та виправити знаки до 30 вересня. Литовський міністр додав, що пропозицію включать до порядку денного тоді, коли її розгляне офіс премʼєр-міністра.

Компанія Latvijas Valsts ceļi повідомила, що на автошляхах Латвії наразі є 235 інформаційних та вказівних знаків із назвами населених пунктів Росії та Білорусі. У Міністерстві зв’язку додають, що витрати на часткові коригування всіх основних дорожніх знаків, що вказують на кілька напрямків, та на повну заміну знаків із назвами Росії чи Білорусі на національній дорожній мережі можуть становити приблизно €120 тисяч.

У цю суму включили й додаткові витрати, пов’язані зі змінами в організації руху, тимчасовими схемами руху або виконанням робіт в умовах інтенсивного руху.