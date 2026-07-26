У Румунії винищувач F-16 вже втретє за останні дні збив невідомий безпілотник

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Ukrainian Air Force / X

Уранці 26 липня в Румунії завдяки винищувачу F-16 знову збили невідомий безпілотник, який залетів на територію країни. Це вже втретє за останні дні.

Про це написав президент Нікушор Дан.

За його словами, країна висловить дипломатичний протест Росії, який ґрунтуватиметься на результатах розслідувань. Про який саме дрон ідеться — президент не уточнив. Один зі збитих напередодні БпЛА був російським «Шахедом», це офіційно підтвердила прокуратура. Дрони на території країни фіксували також 24 та 25 липня.