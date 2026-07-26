У Франції та Іспанії через масштабні лісові пожежі вже евакуювали понад 300 тисяч людей. Погасити пожежі поки не вдалося

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Понад 220 тисяч людей евакуювали через лісову пожежу, що вирує на південному заході Франції. Також десятки тисяч людей евакуювали через інші лісові пожежі у Франції та Іспанії.

Про це пише The Guardian.

За даними французької влади, останню евакуацію провели в селах навколо Бордо. 60 кілометрів головної автомагістралі А63, що з’єднує Бордо з іспанським кордоном, закрили. Люди тимчасово переїхали до притулків у Франції та Іспанії, загалом домівки в обох країнах покинули вже понад 300 тисяч людей.

Головну пожежу, що вирує на південному заході Франції, «зможуть приборкати лише через тривалий час», сказав міністр внутрішніх справ Лоран Нуньєс. Іспанія оголосила надзвичайний стан національного масштабу, і це вперше в історії країни, коли це зробили через лісову пожежу. На сході Іспанії загинула людина.