У Бельгії затримали стажерку НАТО. Її підозрюють у шпигунстві

Новини

Reuters

У Бельгії затримали стажерку НАТО, яку підозрюють у шпигунстві на користь третьої країни та у причетності до злочинної організації.

Про це пише Bloomberg.

Стажерка — канадійка китайського походження. Вона працювала у Верховному штабі союзних військ у Європі — це стратегічне командування Альянсу в Монсі (Бельгія).

Там, за даними федеральної прокуратури Бельгії, на жінку звернула увагу служба безпеки. За інформацією прокуратури, поліція провела обшуки в будинку та на робочому місці підозрюваної у четвер, 23 липня, а заарештували її наступного дня.

Інформації про імʼя підозрюваної та про третю країну, на яку вона нібито працювала, поки що немає.

Штаб-квартира НАТО розташована у Брюсселі, а стратегічне командування Альянсу — приблизно за 60 кілометрів на південний захід від бельгійської столиці.