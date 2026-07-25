Румунія вдруге за два дні збила дрон у своєму повітряному просторі

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Уранці 25 липня румунські військові знову збили невідомий безпілотник, який залетів на територію країни. Це вже вдруге за останні два дні.

Про новий випадок повідомив президент Румунії Нікошур Дан.

За його словами, дрон збили за 10 кілометрів на захід від міста Сфанту-Георге. Як і напередодні, його перехопив румунський пілот на винищувачі F-16.

Про який саме дрон ідеться — Нікошур не уточнив. Однак учорашній БпЛА Збройні сили Румунії візуально ідентифікували як російський «Шахед». Уламки безпілотника ще досліджують.