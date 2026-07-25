Медіа: США вперше збили іранський «Шахед» системою Merops, яку випробували в Україні

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Американські військові вперше застосували в бойових умовах систему перехоплення безпілотників Merops, яка раніше пройшла випробування в Україні. За її допомогою збройні сили США знищили іранський ударний дрон типу Shahed на Близькому Сході.

Про це виданню Business Insider розповів американський чиновник.

За його словами, це сталося цього тижня в Кувейті. До цього систему використовували в Україні для протидії російським ударним безпілотникам. Як зазначає Business Insider, станом на листопад 2025 року за допомогою Merops українські військові знищили понад тисячу «Шахедів».

Закупівля Пентагоном безпілотників Merops підкреслює зростаючий інтерес США та їхніх союзників по НАТО до недорогих дронів-перехоплювачів, які довели свою ефективність на фронті в Україні, пише видання.

Комплекс Merops розробив американо-український Project Eagle. До його складу входить радар, пускова установка, наземний пункт управління і безпілотник-перехоплювач вартістю близько $15 тисяч.

Дрон здатний розвивати швидкість понад 280 кілометрів на годину і використовує технології штучного інтелекту, що дозволяють працювати в умовах активної радіоелектронної боротьби. Ціль він знищує прямим зіткненням або підривом поблизу неї.

Щоб керувати системою, потрібен невеликий розрахунок, його підготовка займає кілька днів. Оператори використовують стандартні контролери Xbox.

Одна з ключових переваг Merops — порівняно низька вартість. Система дозволяє не витрачати дорогі зенітні ракети на перехоплення дешевших ударних безпілотників.

Армія США розгорнула Merops на Близькому Сході в березні. Міністр армії США Ден Дрісколл раніше заявляв, що після загострення конфлікту з Іраном Вашингтон замовив тисячі таких перехоплювачів. За його словами, збільшення виробництва може знизити вартість одного апарата до менш ніж $10 тисяч.

Після успішного застосування в Україні систему також придбали Польща і Румунія. Про намір закупити Merops заявляла й Литва.