Через масштабні лісові пожежі Франція евакуює 63 тисячі людей, а Іспанія вперше оголосила надзвичайний стан

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Францію та Іспанію охопили масштабні лісові пожежі. Через це Франція евакуює приблизно 63 тисячі людей, а Іспанія вперше в історії оголосила надзвичайний стан через лісові пожежі.

Про це пише Reuters.

На південному заході Франції влада наказала повністю евакуювати півострів Кап-Ферре — популярне туристичне місце на атлантичному узбережжі. Людей вивозять автомобілями та човнами. Найбільша пожежа, що спалахнула поблизу Сомоса, уже знищила понад 12,5 тисячі гектарів лісу, понад 50 будинків і кемпінг, а також загрожує перекрити єдину дорогу з півострова.

В Іспанії ситуація не менш критична. На захід від Мадриду злилися дві великі пожежі, а третя майже приєдналася до них. Через це 24 липня евакуювали понад 19 тисяч людей. До боротьби з вогнем залучили понад 2 тисячі рятувальників і 10 літаків, однак стримати поширення полумʼя поки не вдалося.

Обидві країни звернулися по допомогу до Європейського Союзу. Греція направила до Іспанії два пожежні літаки CL-415, а Хорватія відправила такий самий літак до Франції.

За даними європейських служб, цьогоріч пожежі вже знищили в Європі більше територій, ніж в середньому за рік за останні два десятиліття. Науковці повʼязують дедалі частіші хвилі спеки, посухи та масштабні пожежі зі зміною клімату. Крім того, у Франції висока температура вже впливає на роботу атомних електростанцій і погіршує стан посівів кукурудзи.