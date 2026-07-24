Відносини з Трампом, завершення війни та чутки про наркотики. Зеленський дав інтервʼю MAGA-блогерці Лорі Лумер
- Автор:
- Світлана Кравченко
- Дата:
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Laura Loomer / Х
Праворадикальна американська блогерка Лора Лумер, яку вважають наближеною до президента США Дональда Трампа, приїхала в Україну і записала інтервʼю з Володимиром Зеленським. «Бабель» зібрав головні тези президента України з їхньої розмови.
- Про відносини з Дональдом Трампом. Розмови з президентом США стали кращими, а тон змінився повністю. Першим переломним моментом була зустріч у Ватикані — ми змінили наші взаємини за якісь 15—20 хвилин. Нехай деталі залишаться між нами двома, але це було дуже добре. Напруга спала, і розмова пройшла чудово.
Президент Трамп зрозумів, хто насправді не хоче зупиняти війну. Він зрозумів, що ми хочемо зупинити Путіна і хочемо миру. Бо раніше лунали голоси, що це Україна не хоче зупинятися.
- Про загрозу для США. Якщо Росія знову стане Радянським Союзом — це глобальна ідея Путіна, світ отримає союз Китаю і СРСР: найбільшу імперію та найпотужнішу армію у світі. Вони справді перевершать США, і це становитиме небезпеку для вас. Україна стала стіною для цих мрій Путіна. Ви заплатили за цю стіну, тому вони не можуть знову отримати СРСР і стати найбільшим ворогом для США.
- Про завершення війни. Україна хоче перемоги у війні проти Росії, але передусім ми зосереджуємося на людських життях. Якщо завтра ми зможемо зупинити війну і припинити вогонь — це краще, ніж битися 10—20 років заради перемоги та втрачати наших людей. Я готовий підписати мирну угоду з Росією в Овальному кабінеті або в «Мар-а-Лаго». Все залежить від Трампа.
- Про виробництво дронів. Наступного року в України зʼявляться дрони, здатні летіти на відстань до 10 000 км. Зараз ми маємо безпілотники з дальністю польоту понад 3 000 км, а цьогоріч у нас будуть і такі, що долають 4 000 км.
- Про інтервʼю колишньої речниці Зеленського Юлії Мендель Такеру Карлсону (де вона звинувачувала Зеленського у вживанні кокаїну). Я дивлюсь розумних людей і ніколи не дивлюся нерозумних. Бо це нічим не допомагає. Тож я не дивився інтервʼю Карлсона. Звісно, я ніколи не вживав наркотиків.