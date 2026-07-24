Відносини з Трампом, завершення війни та чутки про наркотики. Зеленський дав інтервʼю MAGA-блогерці Лорі Лумер

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Laura Loomer / Х

Праворадикальна американська блогерка Лора Лумер, яку вважають наближеною до президента США Дональда Трампа, приїхала в Україну і записала інтервʼю з Володимиром Зеленським. «Бабель» зібрав головні тези президента України з їхньої розмови.

Про відносини з Дональдом Трампом. Розмови з президентом США стали кращими, а тон змінився повністю. Першим переломним моментом була зустріч у Ватикані — ми змінили наші взаємини за якісь 15—20 хвилин. Нехай деталі залишаться між нами двома, але це було дуже добре. Напруга спала, і розмова пройшла чудово.

Президент Трамп зрозумів, хто насправді не хоче зупиняти війну. Він зрозумів, що ми хочемо зупинити Путіна і хочемо миру. Бо раніше лунали голоси, що це Україна не хоче зупинятися.