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Відносини з Трампом, завершення війни та чутки про наркотики. Зеленський дав інтервʼю MAGA-блогерці Лорі Лумер

Автор:
Світлана Кравченко
Дата:

Laura Loomer / Х

Праворадикальна американська блогерка Лора Лумер, яку вважають наближеною до президента США Дональда Трампа, приїхала в Україну і записала інтервʼю з Володимиром Зеленським. «Бабель» зібрав головні тези президента України з їхньої розмови.

Президент Трамп зрозумів, хто насправді не хоче зупиняти війну. Він зрозумів, що ми хочемо зупинити Путіна і хочемо миру. Бо раніше лунали голоси, що це Україна не хоче зупинятися.