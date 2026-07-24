У Румунії вважають, що збитий сьогодні дрон — «Шахед». Через це в небо підіймали чотири винищувачі

Новини

Збройні сили Румунії вважають, що збитий напередодні безпілотник схожий на «Шахед» або «Герань-2», які Росія використовує для атак проти України. Для перехоплення підіймали чотири винищувачі — два F-16 і два італійські Eurofighter Typhoon.

Про це заявив головнокомандувач армії Румунії Георгіце Влад, пише Digi24.

Уламки безпілотника досліджують і намагаються зʼясувати, чи належить він Росії. Невідомий дрон збили за 100 кілометрів від Бухаресту. Італійські пілоти НАТО промахнулися, коли намагалися його збити.

Медіа уточнило, що безпілотник не пролітав поблизу військових баз чи електростанцій.