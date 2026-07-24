Росіянин Дворкович залишив посаду президента Міжнародної федерації шахів через санкції ЄС

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Громадянин Росії Аркадій Дворкович оголосив, що через санкції Євросоюзу йде з посади президента Міжнародної шахової федерації (ФІДЕ).

«Я впевнений, що справедливість переможе. Однак, враховуючи, що ці санкції можуть перешкодити стабільному функціонуванню ФІДЕ, я вирішив добровільно зупинити виконання своїх повноважень і обов’язків як президента», — йдеться в заяві Дворковича, опублікованій на сайті федерації:.

Дворкович опинився серед 48 людей, проти яких Євросоюз запровадив санкції в межах 21-го пакета. Брюссель покарав його за звʼязки з Федерацією шахів Росії, яка організовувала турніри на тимчасово окупованих українських територіях.

Водночас Дворкович вважає це рішення «незаконним і несправедливим» та планує його оскаржити. Поки триватиме тяганина, ФІДЕ керуватиме його заступник — 15-й чемпіон світу з шахів Вішванатан Ананд.